Col rigore trasformato contro il Cagliari, Ciro Immobile sale a quota 143 gol in Serie A (a girone unico) con la Lazio. Agganciato Silvio Piola in vetta alla classifica all time dei marcatori biancocelesti. Per l'attaccante di Torre Annunziata questa è anche la 6a stagione con almeno 20 gol segnati in campionato. Sono 175 in assoluto con l'aquila sul petto.