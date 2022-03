Ciro Immobile è a secco da due gare consecutive in A. La Lazio punta tutto sulla sua voglia di rimontrare Vlahovic in classifica marcatori per riprendere la corsa all'Europa. Lo scrive questa mattina Il Messaggero, sottolineando che con un solo punto nelle ultime due gare - nonostante i progressi nel gioco - si sono po' spenti gli entusiasmi per una rincorsa Champions.



I gol del bomber di Torre Annunziata serviranno comunque per terminare la stagione in crescendo e arrivare almeno tra le prime 6. Sarebe il terzo anno consecutivo. Un fatto mai accaduto nell'era Lotito.