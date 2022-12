Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è stato presente a un evento per il lancio di una nuova criptovaluta, parlando ai microfoni di LaLazioSiamonoi: "Futuro? Ho un rapporto che è il massimo, di qualsiasi cosa di cui avessi bisogno mi ha sempre aiutato. Ora ho un contratto di altri tre anni, finché starò bene e riuscirò a dare il massimo per questa maglia starò qui poi se dovesse finire ne parleremo. Adesso mi sto focalizzando su quello che sto facendo in campo, ma anche su quello che posso dare alla società dopo quando smetterò di giocare”.