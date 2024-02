Lazio, Immobile furioso contro la tribuna del Franchi: segnalato e identificato un tifoso viola

Momenti di tensione ali tra la panchina dellae la tribuna dello stadio di Firenze. Protagonisti Ciro Immobile e alcuni tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti proprio alle spalle delle aree tecniche a bordo campo. Al momento del cambio, nel secondo tempo della partita poi vinta dai viola 2-1 in rimonta, il centravanti biancoceleste mentre si stava accomodando fuori dal campo ha sentito volare qualche parola di troppo nei suoi confronti e ha perso le staffe. Sono dovuti intervenire il team manager Derkum insieme ad alcuni membri dello staff di Sarri per sedare l'ira del capitano laziale , che stava arrampicandosi sulle reti di separazione per andare muso a muso con chi lo stava pesantemente insultando. Gli addetti alla sicurezza dello stadio nel frattempo hanno provveduto ad allontanare i tifosi contro cui si stava rivoltando il calciatore.La tensione accumulata per la partita non ha giocato a favore dell'attaccante, che ha perso l'autocontrollo, per fortuna senza conseguenze. Tutto è rientrato in pochi istanti, ma il fatto è stato segnalato alla procura della FIGC che, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, ha già identificato e segnalato alle autorità competenti uno dei presenti in tribuna, tra gli autori degli insulti contro il Immobile.