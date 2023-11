Il gol di Ciro Immobile avvicina la Lazio agli ottavi di Champions League: 1-00 finale col Feyenoord scavalcato dai biancocelesti nel gruppo E. Nel post partita l’attaccante biancoceleste ha commentato così la gara: “È un gol importante che arriva in un momento non facilissimo per noi - ha detto Immobile a Sky - Il nostro è un girone nel quale l’equilibrio lo fa da padrone. Abbiamo un’altra partita in casa da sfruttare al massimo prima di giocarci la qualificazione a Madrid: spero che questa partita ci dia la giusta carica anche per il campionato. Serviva un gol così, anche per tranquillizzare un po’ tutta la mia situazione. È sempre bello segnare, ancor di più se arriva un gol vittoria: 200 gol sono un traguardo davvero bellissimo ed è stato bello festeggiarlo davanti a tutta la nostra gente. Voci di mercato in Arabia? Quando le cose vanno male si butta tutto nel calderone e non si capisce qual è la realtà della situazione: il calcio è così e chi è più bravo alla fine vince. Sono contento per il gol di oggi perché arriva in un momento difficile: quando inizi ad avanzare con l’età senti affermazioni, come quella che non più giocare, che non ti fanno bene”.