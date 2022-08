Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna: "Questo gol pesava tantissimo, la squadra meritava la vittoria non per il gioco espresso ma per le difficoltà che si sono presentate nel corso della gara. Abbiamo dimostrato grande carattere, che è ciò che serve per fare il salto di qualità che ci chiede Sarri: c'era fame di vittoria, questo gol lo dedico a tutto il popolo laziale. Puntiamo a crescere e a migliorarci, l'anno scorso siamo arrivati quinti: in questa stagione sono arrivati giocatori forti e che credono nel progetto, ci sono grandi potenzialità. Io faccio il mio lavoro nello spogliatoio e in campo: ogni calciatore vuole nella propria squadra i compagni più forti, ma non voglio intromettermi in cose che non fanno ancora parte del mio ruolo. Ci tenevo a fare il video degli abbonamenti, abbiamo bisogno di gente che ci accompagni in casa e in trasferta".