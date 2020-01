È tripletta per Ciro Immobile. Così l'attaccante della Lazio ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 5-1 contro la Sampdoria: "Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare niente. Eravamo consapevoli che non era semplice. Sono orgoglioso dei miei compagni, mi mettono sempre nella condizione di fare bene. L'importante è continuare così, fare sì che si tengano i piedi saldi bene a terra. Ce lo ripetiamo sempre. Siamo felici per i nostri tifosi che si stanno divertendo. Scudetto o Champions League? Io fisso gli occhi sui 10 punti in più da Roma e Atalanta. Se a 7-8 partite siamo lì, perché non provare a crederci? Ma per ora l'obiettivo è la Champions. I 36 gol di Higuain? Sicuramente un record molto bello. È difficile, ma con questi compagni e con questa gente si può andare lontano. Già sto pensando alla partita di martedì che è importantissima".