Mi sento meglio. Derby? Dipende da oggi.

Visite mediche perquesta mattina in. Esami decisivi per l'attaccante della, che diranno se potrà recuperare in tempo per il derby oppure no. Lo ha detto lui stesso, rispondendo velocemente a una domanda dei cronisti presenti fuori la clinica, poco prima di entrare:

Gli esami inizialmente erano previsti lunedì mattina, ma sono slittati a oggi per provare prima le sensazioni del calciatore sul campo. Ieri il bomber biancoceleste ha ricominciato a correre e i segnali sembrano positivi. In ogni caso, sperare in un suo impiego dall'inizio nella stracittadina al momento appare ancora un'utopia. Se l'esito delle analisi di oggi sarà quello sperato, Immobile potrebbe andare in panchina contro la Roma e, al massimo, essere disponibile per qualche manciata di minuti. Per il pieno recupero se ne riparlerà dopo la sosta.