Sarri ha scelto di dare priorità al derby. Le sue parole dopo Bologna sono state chiare, ma non significano che contro l'AZ il tecnico toscano voglia perdere. Al contrario, vuole provare a mettere in campo la miglior squadra possibile per ribaltare il risultato dell'andata a tutti i costi. Ma lo farà ragionando bene su come gestire le forze dei suoi in vista della stracittadina di domenica. Da questo il grande dilemma per il centrocampo: schierare Milinkovic dall'inizio in Olanda o preservarlo per la Roma?



Il serbo non è nel suo periodo migliore in biancoceleste, ma la sua presenza in campo è fondamentale per gli equilibri del gioco di Sarri. Domenica, senza il supporto di Vecino, sarà chiamato agli straordinari in fase di copertura, per aiutare Cataldi e lasciare spazio all'inventiva di Luis Alberto. L'uruguayano sarà invece sicuramente titolare in Conference, vista la squalifica in campionato. Il terzetto in mediana potrebbe perciò essere completato da Basic e Marcos Antonio, almeno inizialmente, per dare un po' di fiato al numero 21. L'idea di stravolgere completamente il reparto però crea qualche remora al tecnico toscano. La sensazione è che i dubbi saranno sciolti solo a ridosso del match che può valere i quarti di finale di una coppa Europea. Traguardo che la Lazio non raggiunge dal 2018.