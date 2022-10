Brutte notizie in casa Lazio. Al 28' del del primo tempo della gara con l'Udinese, Ciro Immobile è costretto a uscire per infortunio. L'attaccante biancoceleste si è toccato il bicipite femorale della coscia sinistra dopo un colpo di testa che Silvestri aveva deviato in angolo; nelle prossime ore si capiranno entità dell'infortunio muscolare e tempi di recupero.



CHI LO SOSTITUISCE? - In attesa di capire quanto tempo dovrà rimanere fuori, Maurizio Sarri studia come sostituire il bomber della squadra. Contro l'Udinese al suo posto è entrato Pedro, ma in rosa non c'è un vero e proprio giocatore che abbia le caratteristiche di Immobile. Se Immobile non dovesse farcela, nella prossima gara contro l'Atalanta potrebbe giocare o lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea o il classe 2002 Matteo Cancellieri.