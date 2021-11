Continua a tenere banco la questione Immobile in casa Lazio, ma non per polemiche. C'è grandissima attesa a Formello e nell'ambiente biancoceleste per capire le condizioni del polpaccio sinistro del capitano del club capitolino. La risonanza magnetica era prevista nella giornata di ieri. Poi è stata spostata ad oggi, ma come riporta Il Messaggero potrebbe slittare ulteriormente alla giornata di domani. Il motivo? Semplicemente per attendere che l'edema svanisca riuscendo così ad andare più a fondo con gli esami strumentali e capire con maggiore chiarezza di che infortunio si tratta. Sarri incrocia le dita per la Juve, serve un miracolo, ma per lo staff non è tutto perduto. Intanto il calciatore ha iniziato la fase di riabilitazione in piscina nel Lazio Training Center.