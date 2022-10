La Lazio è con il fiato sospeso per l'infortunio di Ciro Immobile, l'attaccante è uscito al 28' del primo tempo della gara con l'Udinese per un problema muscolare, nelle prossime ore si capirà l'entità e i tempi di recupero. Lo sguardo è già proiettato alla prossima partita con l'Atalanta: se Immobile non dovesse farcela, al centro del tridente potrebbe giocare uno tra Pedro e l'ex Verona Cancellieri.