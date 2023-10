. Dopo aver infranto svariati record nei suoi sette anni nella Capitale con la maglia biancoceleste, il bomber campano, diventato ormai capitano,, pronto per un'altra stagione agli ordini di Maurizio Sarri, tra Champions e Nazionale con Euro 2024 sullo sfondo. Ma le cose non sono andate come previsto: "Devo ammettere che dopo un avvio di campionato del genere qualche domanda me la sono fatta.Il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Per alcuni giorni ho pensato che”, ha detto al Messaggero.Il dsha provato a gettare acqua sul fuoco al Corriere dello Sport: "Per quanto ci riguarda Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con i compagni, e un rapporto straordinario con l’allenatore. Sotto questo punto di vista non si pone nessuno tipo di problema.. Noi diamo a tutti i giocatori, compreso il capitano, massimo supporto sotto tutti i punti di vista". Ma al di là di queste parole, è chiaro cheavendo raccolto appenafino a questo momento, l'ultima saltata con Castellanos protagonista con un gol e un assist contro l'Atalanta.e per questo certi pensieri si fanno spazio.L', la società che ci ha provato in estate, è pronta a tornare alla carica in inverno, e con essa altre protagoniste del campionato saudita, che vorrebbero riavvicinare Immobile e Milinkovic-Savic, passato all'Al-Hilal. Ecco,. Qualche mese fa si andava per i 50, ma le condizioni erano molto diverse.. Da qui all'apertura della finestra, però, corrono due mesi e mezzo, e nel calcio un lasso di tempo del genere è abbastanza perché tutto possa cambiare, se le parti lo vorranno.