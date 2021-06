L'Italia che scenderà in campo stasera all'Olimpico contro la Svizzera difficilmente discosterà da quella vista contro la Turchia. Un solo cambio per cause di forza maggiore. Fuori Florenzi per infortunio (polpaccio), al suo posto in vantaggio Di Lorenzo su Toloi. Perciò, l'attaccante titolare del 4-3-3 di Mancini sarà di nuovo Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sogna un gol contro la squadra dell'ex biancoceleste Vladimir Petkovic per raggiungere due traguardi importanti.



DOPPIO TRAGUARDO - Come riporta Il Corriere dello Sport, fermo a quota 14 reti con gli Azzurri, toccando quota 15 sfonderebbe il muro della top 20 dei marcatori della storia della nazionale. In più, segnando contro la Svizzera eguaglierebbe Bobo Vieri, l'ultimo attaccante dell'Italia a segnare nelle prime due gare di una manifestazione per nazionali. In quel caso era ai Mondiali del 2002 in Corea e Giappone.