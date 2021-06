Tra Urbano Cairo e Claudio Lotito, si sa, non corre certo buon sangue e l'ultimo Lazio-Torino lo ha dimostrato. Gli affari però potrebbe portare a una tregua tra i due.



L'affare che potrebbe nascere tra il Torino e la Lazio ha un nome e un cognome ben preciso: ​Thomas Strakosha. Il portiere albanese è infatti nel mirino della società granata che è a caccia di un sostituto di Salvatore Sirigu, che da tempo ha chiesto la cessione e in estate andrà via.