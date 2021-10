Sembrava tutto scritto. Il record di gol Immobile con la maglia della Lazio (159 reti come Piola) è arrivato proprio con un timbro a Bergamo contro l'Atalanta, dove tutto cominciò nell'estate del 2016. "Grazie a tutte le persone che hanno contribuito e sopratutto mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Raggiungere una leggenda come Piola è emozionante e stimolante per il futuro. Orgoglioso di far parte della storia di questa gloriosa società. Peccato per il risultato ma da capitano sono orgoglioso della mia squadra. Bravi ragazzi". Questo il commento sui social del bomber biancoceleste che per l'ennesimo traguardo raggiunto riceverà anche un premio dal presidente Lotito. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il patron biancoceleste aveva promesso 500mila euro a Immobile qualora avesse raggiunto Piola nella classifica dei bomber all time del club capitolino.