Ciro Immobile non ce la fa. L’attaccante della Lazio salterà la sfida contro la Juventus, in quanto Sarri ha deciso di non rischiarlo, non convocandolo per la gara contro i bianconeri. Il 17 biancoceleste proverà a recuperare per l’Europa League.



Questi i convocati della Lazio: Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni