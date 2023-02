Piccolo allarme in casa Lazio: oggi non si è allenato Ciro Immobile. L'attaccante è rimasto a riposo a scopo precauzionale e non dovrebbe avere un problema grave. Previsto per lui il ritorno in gruppo già domani durante la rifinitura.



Assente anche Zaccagni: il centrocampista ha svolto soltanto palestra e potrebbe essere convocato in vista del match di lunedì all'Olimpico contro la Sampdoria.