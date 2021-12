Ciro Immobile non ci sarà mercoledì per la trasferta della Lazio a Venezia. L'attaccante biancoceleste è in isolamento fiduciario per la positività al covid di sua moglie. Nei giorni scorsi ha anche fatto i conti con un'influenza intestinale che lo ha fortemente debilitato. Sarri ha comunque già pronta l'alternativa. Al Penzo sarà confermato il tridente leggero,con Pedro falso 9.