In seguito al match tra Napoli e Lazio, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco come si è espresso il capitano biancoceleste: “I tifosi hanno ragione. È un peccato per loro vedere questo spettacolo da parte nostra. Chiediamo scusa perché prestazioni del genere non sono accettabili, fai fatica anche a parlare della partita perché è stata fatta solo dal Napoli stasera. Intensità? Se fossimo una squadra che non ha delle corde determinate prestazioni ci puoi passare sopra. Questa squadra però in questi ultimi anni ha vinto meno solamente della Juve. Per questo dobbiamo dare di più, stiamo lavorando molto, ma ora dobbiamo trovare continuità. Insigne per me è come un fratello. Abbiamo percorso la stessa strada. Ora abbiamo un obiettivo in comune, ma ci penseremo a marzo. Sarà difficile, ma sappiamo quello che possiamo fare”.