Ciro Immobile, attaccante della Lazio, commenta a Dazn la vittoria contro l'Empoli e l'ingresso nella top 20 dei marcatori della storia della Serie A: “Stamattina ho letto di questa statistica, sono cose che restano nella storia e fa piacere: lo farò vedere ai miei figli. È ancora presto per paragonarci alla Nazionale, qui stiamo facendo un lavoro incredibile per assimilare il prima possibile cosa ci chiede il Mister, ma non è semplice perchè l’anno scorso venivamo da un altro modulo. È stata una bella vittoria”.



Meglio un Immobile nell'attacco a due o a tre?

“A tre ho fatto 23 gol il primo anno alla Lazio, ho vinto un campionato in B, ho fatto capocannoniere, nasco con il 4-3-3 di Zeman. Mi viene da ridere quando sento certe cose. Quando c'è impegno e mentalità giusta per imparare nuove cose si fa tutto, come è successo in Nazionale lo stesso farò qui”.



Che percentuale di Sarri c'è nella gara di stasera?

“Ancora minima, siamo in fase di lavori in corso. E’ stato pazzesco riavere i tifosi, siamo tornati a sentire emozioni. Ci sono mancati tantissimo, siamo felici di avergli regalato una gioia”.