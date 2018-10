L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato dopo la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky: "Questa vittoria pesa tantissimo, il mister ce l'aveva chiesta. E' una vittoria importante su un campo difficile, l'abbiamo cercata. I cambi hanno fatto la differenza, ci hanno aiutato. L'esultanza? Sì, ma io sono rimasto sereno dopo le polemiche. L'importante è che la squadra abbia vinto, io faccio gol per la Lazio e per me stesso. Dedico il gol a mia madre. La squadra mi piace come si sta comportando, cerchiamo di non subire gol. Adesso cerchiamo di prepararci bene per l'Europa League. Berisha? Chi ha bisogno di aiuto in questa squadra, trova sempre sostegno in noi. Lui ha subito un brutto infortunio, è rientrato e oggi ha fatto la differenza. Siamo un gruppo unito e allenato alla grande, sostenuto da tifosi magnifici. Io rimango sereno, Mancini mi conosce, cercherò di recuperare la sua fiducia".