Ciro Immobile è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L'attaccante, che aveva saltato la sfida di venerdì contro il Genoa per una gastroenterite, è in quarantena, come da protocollo. L'ultimo contatto con il gruppo squadra e il primo tampone, risultato negativo, risalgono al 15 dicembre, dopo un contatto con una persona positiva (la moglie Jessica). Il giorno successivo, il 16, un altro tampone, anche in questo caso negativo, mentre l'ultimo effettuato, ieri, lunedì 20 dicembre, è risultato positivo. La Lazio, come da prassi, ha dato comunicazione all'Asl competente. Sarri non avrà Immobile col Venezia domani, lo riabbraccerà nel 2022, spera il 6 gennaio, giorno di Lazio-Empoli, sempre che si negativizzi in tempo.