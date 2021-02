Si avvicina Inter-Lazio, e si tratta di una sfida che, a grande sorpresa, risulta indigesta al bomber principe dei biancocelesti, ovvero Ciro Immobile. La Scarpa d'Oro in carica infatti, da quando è alla Lazio ha segnato solamente due reti ai nerazzurri (quattro considerando anche gli anni precedenti). Per questo motivo il numero 17 del club capitolino vorrà assolutamente invertire questo trend, e avrà due motivi in più per farlo.



Come riporta Il Corriere dello Sport Immobile è ad un passo dai 150 gol in Serie A, traguardo che con un timbro a San Siro taglierebbe a quota 245 partite giocate, un ritmo mostruoso condiviso solo con Nordahl. In più, con almeno un'altra rete la Scarpa d'Oro in carica arriverebbe a 15 reti in campionato per il quinto anno di fila, exploit in passato riuscito a miti come Piola, Boniperti, Meazza e Nordahl. I più recenti sono stati Di Natale e Higuain. Insomma, Immobile è pronto per aggiornare le sue statistiche e ha già messo nel mirino l'Inter.