Il derby tra Lazio e Roma non sarà la sfida tra i grandi bomber Ciro Immobile ed Edin Dzeko, almeno non dal primo minuto: l'attaccante biancoceleste infatti è stato convocato da Inzaghi per il derby, ma il problema muscolare alla coscia non dà tregua e per questo si avvia verso la panchina.



SALTA LA RIFINITURA - La decisione è arrivata dopo la rifinitura di questa mattina, alla quale Immobile non ha preso parte: persiste infatti il dolore per l'elongazione al flessore della coscia sinistra. Inzaghi aveva anticipato nella conferenza stampa della vigilia di voler valutare le condizioni del centravanti azzurro, come degli altri reduci da infortunio, prima di scegliere l'undici iniziale: la risposta è stata negativa, per questo contro la Roma Immobile si accomoderà in panchina e sarà con ogni probabilità Felipe Caicedo ad agire al centro dell'attacco dal primo minuto. Stessa sorte potrebbe toccare anche al centrocampista Marco Parolo, con Luis Alberto al suo posto nell'undici titolare.