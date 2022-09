Provino superato per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio dopo il buon esito degli esami di ieri sera, oggi ha svolto alcuni test sul campo che hanno confermato le sensazioni positive. L'edema alla coscia è totalmente riassorbito e anche i fastidi sono superati, tanto che a metà seduta il bomber biancoceleste si è riunito al resto del gruppo. Sarri potrà quindi contare sul suo capitano per la sfida contro lo Spezia. Domani nella rifinitura la decisione definitiva per valutare se schierarlo dall'inizio o a partita in corso. La prima opzione, salvo sorprese, sembra la più probabile.