Immaginate di, e leggere tutte le volte la polemica su Immobile. Il problema è negli occhi di chi legge Immobile. Di nuovo, io vi spingo ad entrare nei panni del tifoso laziale.Se ci fossero le elezioni nel calcio (stile Cervia, di tanti anni fa), Ciro Immobile, il più grande bomber italiano vivente per distacco,E tutto questo non si basa su numeri, considerazioni critiche, decenza. Ma pura antipatia, faziosità, un miscuglio di beceratra la stampa e pura incompetenza.Il sonno della sapienza calcistica genera mostri: la base è ovviamente avere una nozione del calcio del tutto tifosa. Chiaro, nessuno pretende che il tifoso sia un sommellier di questo sport,della contrapposizione fanatica sarebbe interessante. La polemica su Immobile che lascia la Nazionale, le contrapposizioni vere o presunte con la FIGC, Lotito che comanda, abbiamo assistito al solito teatrino trito e ritrito, la solita manfrina parrocchiale, il solito rosario di insulti.. Purtroppo, a quanto pare, al netto di un fallimento abissale, non l’ha lasciato Roberto Mancini. Dunque ho sperato che Ciro mollasse. Bruttissimo dirlo, main cui deve dibattersi ogni volta che mette piede a CovercianoNon voglio parlare dei colleghi che strillano l’inno vendittiano in tribuna, e poi avvelenano i loro articoletti contro il nostro, ma in generale ci vedo un vizio tutto nostrano: roviniamo quello che è eccellenza per invidia (penis), perché detestiamo chi si distingue in peggio e in meglio, odiamo i poveri perché sono poveri e i ricchi perché sono ricchi,Non è un tipo da copertina, non è un tipo da Uomini e Donne, non impesta l’aria con scandaletti da giornaletti rosa, e allora non va bene, attacchiamolo, se non ci dà scandalo è di per sé scandalo.ma ne riconosce la grandezza assoluta e la portata incredibile del suo rendimento e dei suoi numeri. L’attaccamento alla Nazionale continua a dimostrarlo Ciro, già presentarsi a Coverciano visto come viene ogni volta dileggiato, trattato, sputtanat* dà l’idea precisa di quanto ci tenga.La dietrologia non mi appartiene, ma a volte il pensiero che Immobile rappresenti altro mi è venuto. Sembra che a volte si attacchi Immobile per colpire il suo presidente. La politica sportiva è complessa, le alleanze sono mutevoli ma le inimicizie sono durature. E di inimicizie, il nostro Claudio, ne ha fatte. Anche in alto. Anche in quell’ambiente. E quell’ambiente, in qualche modo, non lo ha mai perdonato per il peccato solamente di essere entrato, senza chiedere permessi e distribuire regalie. Per fortuna, a volte penso che siamo migliori di così, che tutti lo attaccano per ragioni squisitamente tecniche. Voglio sforzarmi di credere questo. Ma una vocina, insistente, mi ripete:di quanto siamo, anzi siete faziosi.