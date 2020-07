Una delle critiche più spesso rivolte a Ciro Immobile della Lazio: all'estero ha fatto male. L'attaccante, al centro di una querelle per le critiche e gli insulti ricevuti negli ultimi giorni, ha militato in Liga e in Bundesliga senza incidere. Sull'argomento interviene l'ex ct della Nazionale Prandelli a Soccermagazine: "Quando si va all’estero bisogna avere la forza di cambiare completamente la mentalità, devi adattarti subito alle situazioni che trovi. Per un attaccante come lui che ha bisogno di movimenti, che ha bisogno di palle in profondità, che è bravissimo ad andare fuori linea dalla difesa, se si trovano squadre che giocano prevalentemente con la punta spalle alla porta diventa complicato".