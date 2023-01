Ciro Immobile spera di essersi fermato in tempo. E con lui se lo augura tutta la Lazio. Il risentimento muscolare alla coscia destra, che lo ha costretto ad abbandonare il campo ieri a Reggio Emilia dopo 15 minuti, non ha dato l'impressione di essere come quello accusato contro l'Udinese a ottobre. Almeno questo è stato il primo responso a caldo del medico sociale Fabio Rodia. Si potrebbe perciò trattare di un problema di minore entità, come quello che lo ha costretto a saltare la sfida di Torino contro la Juventus. Se gli esami medici, che saranno svolti tra domani e mercoledì, daranno l'esito sperato, escludendo quindi lo stiramento, l'attaccante potrebbe anche provare ad essere in campo martedì prossimo contro il Milan. Al momento resta comunque quasi certa la sua assenza giovedì contro il Bologna in Coppa Italia. Le prossime 48 ore saranno decisive.