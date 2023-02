Il capitano suona la carica. Non sta certo attraversando il suo momento migliore Immobile con la Lazio, ma il goleador e leader del gruppo biancoceleste in settimana ha comunque spronato i compagni a rialzare subito la testa, dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta. Come rivela Repubblica oggi, il messaggio a tutta la squadra è stato perentorio: "Non molliamo nulla!" Già da stasera in Conference League l'obiettivo è quello di ricominciare a vincere, come non accade da quattro partite.