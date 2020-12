Il nome di Ciro Immobile continua ad essere accostato a quello dei più grandi campioni in attività in questo momento. L'attaccante della Lazio oltre ad aver conquistato la Scarpa d'Oro (va ancora consegnata) e il primato di sempre del campionato italiano a pari merito con Higuain con 36 reti compare in ogni classifica e statistica inerente ai gol segnati. L'ultima è stata pubblicata da La Gazzetta dello Sport.



Il bomber del club biancoceleste è terzo per i gol segnati nell'anno solare in campionato. Il primo è Cristiano Ronaldo con 33 reti nel 2020 (uno ogni 76'). Al secondo posto vi è il rivale per la Scarpa d'Oro di Immobile, ovvero Robert Lewandowski, con 32 reti (uno ogni 71'). Poi c'è Ciro. 28 gol nel 2020, uno ogni 100'. Fuori dal podio Salah e Haaland entrambi a quota 23 reti. Per l'egiziano una ogni 114', mentre per la rivelazione norvegese un timbro ogni 74'.