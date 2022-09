Immobile vestirà ancora la maglia della Nazionale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, Roberto Mancini chiamerà di nuovo il capitano della Lazio per le ultime due sfide del girone di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.



Il centravanti aveva saltato gli impegni di giugno per infortunio. Ma si parlava anche di un suo addio alla maglia Azzurra, perché scottato dalle troppe critiche ricevute dopo l'eliminazione dal mondiale. Ne aveva discusso anche col ct, anticipandogli la sua decisione. I due hanno poi avuto modo di risentirsi nei mesi scorsi. Tutto si è chiarito. Ciro ha cambiato idea e ora è pronto per rimettersi a disposizione dell'Italia.