Il punto non è che la, che si sia fatta sommergere dal fango degli olè dell’incredulo pubblico di casa, che è stato abituato ad un inizio di stagione manco buono.Non è crollare poi,. Il punto è l’essere vittima in una partita fino al primo gol controllata serenamente o quasi.. E il fatto che non si capisca niente, pure, è un bel problema.in maniera assurdamente naturale, come sotto una slavina.La Lazio non è stata in grado di volgere a proprio favore nulla.. La versione biancocelesti del Bodo Glimt corre, è una buona squadra ma spezzetta letteralmente la Lazio. E la Lazio muta: reagisce poco, male, non sfrutta le occasioni, perde i principi di gioco e si fa sbeffeggiare.. Ma non è un problema tecnico, questo è un dramma strutturale.E pure questo è grave.Sarebbe ingeneroso parlare di colpe,o di una manovra sterile, pulita ma mai davvero cattiva. Appena i danesi hanno alzato il tiro, hanno segnato e segnato e segnato. Q, come se fosse plausibile andarsene in trasferta con questi atteggiamenti, questo trascinarsi, questo lasciarsi trascinare.Sarri ha detto che dopo la partita non si parla, beh, noi che dobbiamo diciamolo:, dei soliti blackout di questo gruppo. La colpa non sarà mai dei Gila, ma di chi non si prende questo gruppo sulla spalle davvero, di alcune lacune risapute ( i terzini ce li porteremo dietro così fino a gennaio)Qualcuno dei big dovrà un giorno spiegarci questi cali di mentalità.Non è solo questione di mentalità, ma mi sembra un difetto genetico di questo gruppo, una muffa atavica. Si divertono, stanno bene, si scordano di giocare a calcio, vivacchiano senza riuscire a trovare ambizione di continuità. Colpa di Sarri? Forse no, in parte sì.Sarri lo ha chiamato un germe, forse involontario.non ha individuato. Forse è questa la cosa più inquietante.. La partita storta ci sta, orrida no. La sconfitta ci sta, l’umiliazione no.Forse è l’ignoranza della cura l’unica colpa di Sarri. Ma se c’è un germe, in questo spogliatoio, va fermato, stoppato, sradicato. Fosse anche il nostro giocatore preferito.Se invece è uno sparacchiare a caso, ci ha regalato un buon titolo, ma non aiuta a diradare uno scenario su cui è calata la notte, da che sembrava intriso di ottimismo e speranzoso.. Storia della nostra vita?Farsi una serata da incubo ci sta, ma anche solo ipotizzare che si possa ripetere una sola altra volta non è solo masochismo puro, ma altrettanta pura follia.. Più di qualsiasi altro, il gioco, gli interpreti, i singoli, gli errori. Mai più, se questo gruppo, al di là del gioco, della tecnica, dei valori umani, ce la fa a livello caratteriale.E bisognerebbe capire il problema.