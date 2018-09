Il primo a rinnovare sarà l'attaccante dei record, Ciro Immobile: in casa Lazio è tempo di rinnovi, Lotito sta trattando per adeguare il contratto del suo miglior attaccante, capocannoniere della scorsa Serie A ed Europa League.



I DETTAGLI DEL RINNOVO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio farà uno sforzo economico importante: il contratto arriverà a toccare 3 milioni netti, ma sono pronti anche ricchi bonus. Ogni 10 gol (fino arrivare a 30) realizzati Immobile incasserebbe 100.000 per un totale di 300.000 euro in più. Con la Champions arriverebbero altri 250.000 euro. La cifra finale potrebbe sfondare il tetto-ingaggi di 3,5 milioni di euro. La firma potrebbe arrivare prima della trasferta contro l'Empoli, il prossimo match di campionato.