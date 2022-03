Nella vittoria della Lazio col Venezia c'è la firma di Ciro Immobile, che ha segnato il gol decisivo su rigore diventando il miglior marcatore del club nel giorno in cui ha giocato con la fascia di Pino Wilson al braccio: "Questa società è piena di storia, io ho preso un po' da ognuno dei campioni che l'hanno vissuta. Pino era un grande capitano, ho cercato di prendere il meglio da lui - ha detto a Sky - Era giusto dedicargli la vittoria, so quanto i tifosi tenevano a lui".



LA PARTITA - "Abbiamo avuto un piccolo calo nel finale, forse perché loro spingevano di più; in generale, però, stiamo facendo divertire la gente. Quinto posto solitario? E' un campionato difficile, la lotta per la Champions è bella così come quella per la salvezza; noi dobbiamo rimanere concentrati soprattutto ora che c'è la settimana del derby: i tifosi si aspettano molto da noi, la Roma sarà arrabbiata dopo il pareggio con l'Udinese ma sapremo farci trovare pronti".