Molto difficile, ma non impossibile. Il 2022 di Immobile potrebbe non essere già finito, come si credeva dopo l'infortunio alla coscia sinistra in Lazio - Udinese. L'attaccante biancoceleste sta bruciando le tappe per provare ad anticipare il suo rientro in campo e negli ultimi giorni si sono registrati dei passi avanti.



MIGLIORAMENTI - "Il protocollo di recupero è di quelli tosti" aveva detto mister Sarri, volendo tenere accesa la flebile speranza di riabbracciare il suo bomber prima del 4 gennaio. Il calciatore si è sottoposto a diversi trattamenti medici in questo periodo, specifici per favorire il riassorbimento della lesione al bicipite femorale. I frutti sono stati quelli sperati. Il miglioramento generale delle sue condizioni ha favorito un'accelerazione nel percorso di riabilitazione.



CAUTELA - Freme il capitano laziale per tornare ad aiutare i compagni e inseguire altri record. Le storie postate sui suoi social, inducono ad essere ottimisti. I medici però predicano cautela. Forzare troppo significa esporsi a possibili ricadute. Dipendesse da Ciro, rientrerebbe già domenica prossima per il derby. Ma questo è uno scenario ad oggi pressoché irrealizzabile. Monza e Juventus invece potrebbero essere messe nel mirino, pur con le dovute cautele. Più che di tentativo, ad oggi sarebbe ancora giusto parlare di miracolo. Anche se di rado, a volte però i miracoli si compiono davvero.