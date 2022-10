La Lazio ritrova il campionato dopo il successo in Europa League, in attesa della decisiva gara contro il Feyenoord per il passaggio del turno. I biancocelesti ospitano la Salernitana all'Olimpico, alle 18 (in diretta su Dazn). Sarri pronto a dare le chiavi dell'attacco a Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, in gran forma in questo avvio di stagione. Per Nicola, reduce dalla vittoria contro lo Spezia, si affida a Bonazzoli. In dubbio Dia, per un fastidio al ginocchio. Di seguito le probabili formazioni:



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola