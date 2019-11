Immobile vuole superare Gonzalo Higuain, che nella sua leggendaria stagione 2015//16 raggiunse quota 36 reti in classifica cannonieri. Un numero di gol pazzesco, a testimonianza del dominio Juve e della vena realizzativa dell'ex Real Madrid. Che, dopo 13 giornate, di reti però ne aveva segnate appena 10, ammesso che siano poche.



IMMOBILE MEGLIO DI HIGUAIN - L'attaccante della Lazio è già a quota 15 reti, ha segnato 1,15 gol a partita, ha tutto per avvicinarsi al record clamoroso del 'Pipita'. I tifosi della Lazio sperano che Immobile, con i suoi gol, li trascini in Champions, obiettivo dichiarato del club. E lui, Ciro, li sta accontentando, mentre punta il record pazzesco di Higuain...