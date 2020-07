Una rosa da Champions: il finale di stagione sta evidenziando che serviranno tantissimi innesti per la Lazio. Sarà un'estate calda, caldissima per il ds Tare, che dovrà costruire una rosa di livello, con tante alternative per l'Europa che conta. E i nomi sul suo taccuino non mancano.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, si partirà da un vice Strakosha di esperienza per sostituire Silvio Proto - che si ritirerà: piace Consigli, appena visto tra i pali col Sassuolo. Due innesti in difesa: oltre a Kumbulla - primo obiettivo - arriverà un altro difensore, visto che Bastos sembra in partenza. A centrocampo non basta Escalante: la Lazio ha bisogno di qualità, De Paul è un nome che piace tanto. A sinistra un nuovo arrivo: potrebbe essere Rose dalla Premier il sostituto di Lulic. In attacco - senza partenze - arriverà Luis Suarez a completare il reparto. Un mercato ricco, ricchissimo.