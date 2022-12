La Lazio chiudendo un colpo in prospettiva: si tratta di Mahamadou Balde, attaccante classe 2004 e fratello dell’ex biancoceleste Keita Balde. Il giocatore verrà inizialmente aggregato alla Primavera, l’agente di Balde Paloni sta definendo gli ultimi dettagli dell’affare.



I NUMERI - Arrivato in Italia in estate, in questa prima parte di stagione ha totalizzato 5 gol in 17 presenze tra campionato e coppa con la maglia della Nocerina, girone H di Serie D