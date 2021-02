Fumata bianca (e celeste). Claudio Lotito blinda Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero, l'annuncio può arrivare già in giornata. L'allenatore, in scadenza di contratto a giugno, si è accordato per un biennale fino al 2023. Con tanto di aumento di stipendio, che salirà da 2 a 2,4 milioni di euro netti a stagione più altri 500mila euro di bonus.