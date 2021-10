Nonostante non si rispecchi nel calcio di oggi, Maurizio Sarri dovrà avere a che fare con uno dei must della modernità, ovvero preparare il prossimo impegno visto che mancano già tre giorni. Considerato il 3-1 contro l’Inter la Lazio avrà subito l’occasione per testare i miglioramenti della mentalità del gruppo. Giovedì allo stadio Olimpico arriverà il Marsiglia per un match che potrebbe essere decisivo per le sorti del gruppo E di Europa League. Per questo motivo il Comandante pretenderà il massimo dai suoi in questa settimana che culminerà con la sfida di domenica a Verona contro l’Hellas.



SEDUTA DI RIPRESA, NON C’È LUIS ALBERTO – Tornando a ciò che ha detto il campo, oggi pomeriggio la Lazio è stata divisa in due gruppi. I titolari con l’Inter hanno svolto un lavoro di scarico. Fase atletica più partitella con le porticine per poi rientrare negli spogliatoi. Gli ultimi a farsi la doccia sono stati Milinkovic e Basic. Entrambi hanno voluto seguire per qualche minuto l’allenamento degli altri compagni.



Questi ultimi, compreso Reina (unico titolare contro l’Inter che oggi si è allenato regolarmente), dopo l’attivazione e la fase atletica hanno terminato la seduta con una partitella. A trionfare sono stati i celesti col graffio di Zaccagni, uno che giovedì potrebbe avere una maglia da titolare. Stesso discorso per Luis Alberto, anche se il Mago è da valutare. Nonostante la panchina iniziale di sabato oggi è stato l’unico a non allenarsi.