- Una volta terminato il riscaldamento con torello, andature e rapidità, misterha dato il via ad una nuova sessione di prove tattiche, stavolta quelle della rifinitura. Dalla distribuzione dei fratini come al solito si è evinto poco, ma nonostante ciò, alcuni spunti il Comandante li ha dati. In primis il ritorno tra i pali di, sempre titolare in Europa League. Davanti al portiere albanese difficilmente non verranno sceltied. A destra invece potrebbe rivedersi, mentre a sinistra il dubbio è tracol primo leggermente in vantaggio.Gli altri dubbi risiedono a centrocampo. Il primo è tra, col classe ’94 ancora avanti dopo le ottime prove contro. Il secondo è tra le tre mezzali. Quest’ultimo potrebbe tornare titolare proprio nella Francia dove ha giocato fino a qualche mese fa. A fargli posto però stavolta potrebbe essere, reduce da sei presenze consecutive da titolare. Infine, in attacco col mancato recupero di Immobile si precede verso il seguente tridente:. Ancora assenteche però comincia a scalpitare per rientrare. Out stamani anche i fuori lista: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.: Reina, Furlanetto, Marusic, Patric, Radu, Akpa Akpro, Escalante, Leiva, Milinkovic, Romero, Immobile, Raul Moro. All.: Sarri.Tutto pronto aper l’allenamento della. Domani alle ore 21:00 i biancocelesti scenderanno in campo contro il. Sarà una quarta giornata importante per ildinella quale la squadra disarà chiamata a fare risultato per puntare al primo posto o almeno al secondo che equivale allo spareggio. Largo perciò alla seduta di rifinitura come di consueto aperta per i primi 15 minuti ai media.Il capitano biancoceleste guarito dai sintomi influenzali ha iniziato ad effettuare una corsa intorno al campo con una leggera fasciatura al ginocchio sinistro. Probabilmente ha accusato anche dei fastidi oltre che qualche linea di febbre. Detto ciò,. Il numero 17 potrebbe partire per Marsiglia, ma si abbassano le percentuali di una presenza dal 1'.