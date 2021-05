Il finale di stagione si avvicina. L'ultimo appuntamento per la Lazio sarà domenica alle ore 20:45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sarà un match con molte assenze e Inzaghi da oggi ha comunciato a preparare la sfida. Appuntamento alle ore 15:30, ma prima dell'inizio della seduta c'è stata una grande sorpresa.



LA SINDACA RAGGI A FORMELLO - Dopo un tour del Lazio Training Center, la sindaca Raggi, il marito Andrea e il figlio Matteo sono stati accolti da tutto il gruppo squadra sul campo centrale di Formello. La prima cittadina di Roma e il figliolo, accompagnati dal presidente Lotito hanno consegnato delle piccole medaglie alla squadra biancoceleste per poi mettersi in posa per una foto di gruppo. In seguito, il piccolo Matteo, gran tifoso della Lazio e di Immobile (indossava proprio la maglia numero 17) ha scambiato qualche palleggio con il suo idolo.



Seguono aggiornamenti...