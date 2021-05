Il botta e risposta fra il presidente del, e il centravanti dellarischia di aprire pagine importanti che potrebbero sfociare anche in sedi diverse da quelle del campo da garaha infatti diramato una nota ufficiale, pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste, in cui viene presa una posizione netta da parte del club laziale contro quanto successo ieri all'Olimpico e che ha visto protagonista proprio il patron granata.LA NOTAUna reazione scomposta, del Presidente, fuori luogo e in violazione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte: nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra., ha profuso ogni energia per onorare fino all’ultima partita il campionato, anche se qualche discutibile interpretazione e tanta sfortuna hanno tolto alla squadra un successo meritato. Il calcio è anche questo, ma forse qualcuno sperava in qualcosa di diverso. E questo non è il calcio, non è il nostro calcio.Proprio per questolegali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente.