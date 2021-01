Archiviati i festeggiamenti per l’arrivo del 2021, sotto la pioggia dilaha portato a termine il primo allenamento tattico antiha mischiato un po’ le carte schierando il suo solito 3-5-2 contro quello dimolto più difensivo, più simile a un 5-3-2. Tra i pali largo di nuovo a. Nel terzetto difensivo sul centrodestra spazio a(anche se in extremis è stato schierato Luiz Felipe), al centro(tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del Leone) e sul centrosinistra. A centrocampo non dovrebbero esserci troppe soprese con(quest’ultimo in ballottaggio con),. Infine, lì davanti dopo le tante voci di presunte liti con Inzaghi,sembra destinato a tornare dal 1’ accanto aTANTI RITORNI IN CAMPO - Il primo degli acciaccati a vedersi sul secondo campo di Formello è stato. Il centrocampista oggi è tornato a correre, anche con gli scarpini. Per lui lavoro con e senza pallone. Probabile che sarà a disposizione contro la. Si è rivisto anchedopo un giorno di palestra. Il capitano biancoceleste ha iniziato con una fase tecnica agli ordini del prof Fonte e con gli scarpini, per poi passare agli allunghi con le scarpe da ginnastica.. Prima parte del riscaldamento con la squadra. Poi il difensore brasiliano si è staccato per una corsa leggera e degli esercizi col pallone, ma alla fine della seduta tattica Inzaghi lo ha chiamato per schierarlo col resto dei compagni.. Assenti ancorainfortunati al soleo.