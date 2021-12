Buone notizie in casa Lazio: capitan Ciro Immobile fa progressi e oggi si è allenato in campo con un allenamento differenziato. Per lui corsa con scarpini mentre la squadra di Maurizio Sarri iniziava le prove tattiche in vista del match di giovedì con il Galatasaray, gara valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League.