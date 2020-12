Si avvicina sempre di più un’altra sfida determinante per la. Stasera i biancocelesti scenderanno in campo ancora allo stadio. L’avversario di questo 11esimo turno disarà l’. La squadra diè una di quelle più in forma, e soprattutto è un ostacolo difficile da superare per tutti, chiedere anche a. Difficoltà o meno, l’imperativo per la Lazio sarà quello di vincere, anche per non perdere terreno dalle prime quattro in classifica.Appuntamento stamattina sul campo Fersini per le ultime indicazioni tattiche. Tra i pali confermato. Lo spagnolo al momento rimane il favorito rispetto a Strakosha. In difesa ci sarà una sorpresa. Sul centrodestra toccherà a. Il suo utilizzo ieri pomeriggio in quel ruolo poteva sembrare un tentativo di mischiare le carte da parte di Inzaghi. Invece il centrocampista agirà davanti a Reina con. Luiz Felipe, non al meglio, andrà in panchina. Non ce la fa a recuperare per il match invece Patric. Confermatissimo l’assetto a centrocampo consulle fasce.si sposterà nel ruolo di Luis Alberto (indisponibile). Sarà il Sergente il faro del gioco biancoceleste.agirà in cabina di regia, mentresul centrodestra. Infine, in attacco accanto atornerà. Oltre a, alla sgambata odierna non hanno preso parte neanche: Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Milinkovic, Marusic; Caicedo, Immobile.: Strakosha, Alia, Armini, Luiz Felipe, Hoedt, Djavan Anderson, Czyz, Escalante, Cataldi, Fares, Pereira, Correa.: Inzaghi.