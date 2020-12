Scattato il primo bonus per il Fenerbahce e che la Lazio dovrà pagare. Come scrive Fanatik, coi biancocelesti agli ottavi di Champions League, Lotito dovrà sborsare un milione di euro ai turchi per l'affare Muriqi, che si va ad aggiungere ai 17,5 di base per l'acquisto del centravanti kosovaro.