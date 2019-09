Inzaghi contro Petrescu. Dal campo alle panchine, Cluj-Lazio è anche il duello tra due esperti ex giocatori, che stanno forgiando le fortune delle loro squadre. Dopo il KO contro Semplici e la sua Spal, Inzaghi dovrà aspettarsi qualche sorpresa da Petrescu, e provare a limitare i danni. Come riporta il Messaggero, lancerà Milinkovic titolare nonostate lo abbia indispettito con il suo atteggiamento in campo.



LE MOSSE DI PETRESCU - Dall'altra parte la partita a scacchi è già cominciata. Il Cluj è la Juventus di Romania, è uscita dalla Champions causa Slavia Praga, che ha messo in seria difficoltà anche l'Inter. Petrescu, da stratega esperto, ha indicato la Lazio come possibile favorita del girone. Si affiderà a Ciprian Deac, che tira fuori sempre qualcosa di più nelle partite che contano. Come quella contro la Lazio.